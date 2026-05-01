«Госпітальєри» найняли аудиторів для перевірки своїх зборів після звинувачень у непрозорому використанні донатів

Яна Зінкевич / Facebook

Керівниця волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич заявила, що їхні збори перевірить аудиторська компанія. Це сталося після звинувачень у бік батальйону в непрозорому використанні коштів.

Про це Зінкевич сказала на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі 1 травня.

За її словами, для аудиту найняли компанію Kreston Ukraine. Її виконавчий директор Андрій Попов на брифінгу заявив, що аудитори вже завершили перевірку першої програми — багатомільйонного збору «Госпітальєрів» на нову базу організації.

Попов заявив, що аудит підтвердив коректність проведення зборів, ведення обліку та цільове використання коштів. Протягом найближчих місяців компанія планує перевірити фактично всі збори «Госпітальєрів» за минулий період. Після завершення аудиту результати пообіцяли оприлюднити на офіційних ресурсах батальйону.

Сама Зінкевич, коментуючи збір на нову базу для організації замість знищеної у Павлограді, розповіла, що відкрила його у квітні 2025 року на суму 20 млн гривень на свою офіційну волонтерську картку. До 16 серпня люди зібрали 15,5 млн гривень, які вона переказала на ГО «Центр фізичної та ментальної реабілітації», а та уклала договір із власником приміщення.

Водночас збір продовжувався, і до 7 березня 2026 року було зібрано додатково 2 287 662 гривні. Ці гроші, каже Зінкевич, вона також переказала на ГО, після чого припинила збір.

За її словами, із цих додаткових коштів ГО оплатила розробку ескізного проєкту реконструкції (1,4 млн гривень) та проєкту електротехнічних рішень (873 тисячі гривень). Загальна вартість угоди купівлі нової бази разом із податками, нотаріальними послугами, архітектурним планом і частиною проєктів технічних комунікацій становила 17 780 757 гривень.

«Тепер наше завдання — зробити базу повністю автономною та незалежною від зовнішніх обставин. Тому я оголосила новий збір на 20 мільйонів гривень на частину оплат необхідних проєктів та їхнє виконання. Вони будуть витрачені на свердловини, каналізацію, гаряче та холодне водопостачання, електрику, генератори, сонячні панелі, благоустрій території та інше. Це стратегічна інвестиція в майбутнє «Госпітальєрів». Від цього залежить, чи зможемо ми продовжувати рятувати життя далі. Також у планах створити на новій базі реабілітаційний центр», — сказала Зінкевич.

Що передувало

Скандал довкола волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» та його керівниці Яни Зінкевич розгорівся в березні. У соцмережах журналістка Ольга Худецька написала, що хотіла б побачити звітність «Госпітальєрів» за збори на пальне, тактичну медицину та інші потреби.

Питання в Ольги Худецької викликала і заплутана юридична структура довкола «Госпітальєрів». У реєстрах, справді, є понад десять різних організацій, які пов’язані з «Госпітальєрами» і керівниками яких є родичі Яни Зінкевич — притому офіційну звітність публікує тільки одна з них.

Крім того, доброволець Олексій «Арістарх» Цимбалюк звинуватив «Госпітальєрів» у тому, що у 2014 році вони незаконно утримували «на ямі» добровольця на ім’я Дмитро «Кавказ» Горянінов, після чого той вчинив самогубство.

Скандал одразу політизувався, бо Яна Зінкевич є народною депутаткою фракції «ЄС». На її захист висловилися декілька відомих депутатів цієї фракції, колишніх і нинішніх парамедиків «Госпітальєрів» та інших підрозділів — вони кажуть, що звинувачувати в чомусь добровольчу військову структуру без прямих доказів не є етичним.

Сама Зінкевич коментувала закиди до «Госпітальєрів» так: «Ми — мілітаризований підрозділ, на кшталт «Третьої штурмової» чи «Хартії». І ми маємо зовсім інший тип звітності, ніж звичайні громадські організації, як-от фонди Сергія Притули чи Сергія Стерненка».