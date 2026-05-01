У Бразилії скасували вето на законопроєкт, який скоротив термін ув’язнення експрезидента Болсонару

Конгрес Бразилії скасував вето на законопроєкт, що скоротив термін увʼязнення експрезидента Жаїра Болсонару з 27 до близько двох років.

Про це повідомляє ВВС.

Цей законопроєкт скорочує термін покарання для людей, засуджених за злочини, повʼязані з державним переворотом.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше наклав вето на цей законопроєкт — проте Конгрес під час засідання скасував його. Закон ще можна оскаржити у Верховному суді.

У чому звинувачують Жаїра Болсонару

70-річного Болсонару засудили у вересні 2025 року до 27 років увʼязнення за організацію спроби держперевороту — після своєї поразки у 2022-му він намагався завадити чинному президенту Луїсу да Сілві вступити на посаду. Він відбував покарання під домашнім арештом через стан здоровʼя. Тоді експрезидента обвинуватили в спробі заручитися підтримкою США під час домашнього арешту, хоча він не мав права користуватися соцмережами. Крім того, його регулярно відвідували політичні союзники.

Болсонару заборонили балотуватися в президенти до 2030 року — бразильський виборчий суд визнав, що під час кампанії 2022 року він зловживав службовим становищем.

Згодом, у грудні 2025 року, у Бразилії ухвалили законопроєкт, який скоротив Болсонару термін ув’язнення до близько двох років.