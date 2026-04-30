У парламенті Болгарії пропонують розірвати десятирічну безпекову угоду з Україною

Болгарська проросійська партія «Відродження» зареєструвала в парламенті проєкт резолюції про скасування двосторонньої безпекової угоди між Болгарією та Україною.

Про це повідомляє видання Novinite.

Ініціатором документа став депутат Петар Петров. За його словами, уряд схвалив угоду без погодження з парламентом, а сам документ нібито створює ризики для національної безпеки Болгарії через тривалий термін дії — угода розрахована на 10 років.

Безпекову угоду між Софією та Києвом підписали 30 березня цього року. Тоді тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєра Болгарії Андрей Гюров з пʼятьма міністрами приїхав з офіційним візитом до Києва і підписав документ з президентом Володимиром Зеленським.

Також партія «Відродження» внесла окрему резолюцію про скасування згоди Болгарії на державні гарантії обсягом €1,2 мільярда. Ідеться про частину гарантій для кредитної програми ЄС на €90 мільярдів для України.

У «Відродженні» заявляють, що повернення цих коштів залишається невизначеним, оскільки воно повʼязане з можливими майбутніми репараціями з боку РФ. На думку представників партії, гроші слід спрямовувати насамперед на внутрішні потреби Болгарії через складну економічну ситуацію у країні.

Очікується, що обидва проєкти резолюцій тепер пройдуть парламентську процедуру, де їх обговорюватимуть депутати в рамках законодавчого процесу.