Fire Point просить НАБУ підтвердити правдивість нових «плівок Міндіча» від УП. Там припускають, що записи змонтовані

Після публікації стенограми раніше невідомої частини «плівок Міндіча» співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням підтвердити автентичність записів.

Текст звернення Штілерман опублікував у соцмережі X.

Зазначимо, що в нових записах у справі «Мідас», які опублікувала «Українська правда», бізнесмен Тимур Міндич нібито обговорював з колишнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустемом Умєровим діяльність оборонної компанії Fire Point та її можливий продаж іноземним інвесторам.

Співзасновник і головний конструктор компанії Штілерман назвав опубліковану інформацію недостовірною, а її поширення — «публічною дискредитацією».

«Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ», як однієї з найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави загалом, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена як слід і має характер маніпулятивної», — заявив Штілерман.

За словами бізнесмена, на недостовірність інформації вказують, зокрема, завищені суми надходжень у компанію. У записах фігурує сума у 311 мільярдів гривень, але, як заявив Штілерман, за підсумками 2025 року дохід був меншим у понад 10 разів — 29,3 мільярда гривень. Таким чином, зазначив він, інформація могла бути змонтованою або спотвореною, для її підтвердження потрібна експертиза.

У компанії зазначають, що офіційних претензій від правоохоронних органів до них не було. Також Штілерман зазначає, що Міндіч «не є та не був власником, кінцевим бенефіціаром компанії», а будь-яка його можлива діяльність щодо Fire Point «є виключно ініціативою та відповідальністю тих осіб, які можуть фігурувати на записах».

Тепер компанія просить НАБУ підтвердити, що в матеріалах справи «Мідас» є докази, зміст яких відповідає розмовам, що опублікувала «Українська правда», а якщо так — надати ці докази для дослідження і проведення експертиз.

Також там просять відповісти, чи розповсюджувало НАБУ інформацію, викладену в розслідуванні, і чи надавало дозвіл на її розголошення. Якщо такого дозволу не було, Fire Point питає, чи внесли відомості про розголошення даних досудового розслідування без дозволу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Щоб «не допустити маніпуляції та шкоди репутації компанії», там просять ще опублікувати всі наявні згадки про Fire Point, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є в розпорядженні НАБУ, а також допитати як свідка Дениса Штілермана.