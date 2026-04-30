Зеленський: Росія може запропонувати припинення вогню в обмін на скасування санкцій

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій проти певних підприємств або повернення її банків до SWIFT.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в телефонному інтерв’ю Bloomberg.

«Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це великий ризик», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна зараз у підвішеному стані в очікуванні відновлення мирних тристоронніх переговорів. Ані Росія, ані США не надсилали відповідних сигналів.

Водночас запрошення для посланців Трампа Стіва Віткоффа і Девіда Кушнера відвідати Київ залишається в силі, але вони ще не відповіли, додав президент.

На його думку, Кремль пропонує «перемирʼя» на 9 травня, щоб «спокійно» провести військовий парад, а потім відновити атаки по Україні. Зеленський каже, що наразі Україна не отримувала ніяких повідомлень з приводу «перемир’я» ані від Москви, ані від Вашингтону.

За його словами, Україна, як і багато інших країн, вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні 8 травня, тож лишається незрозумілим, які саме терміни для припинення вогню розглядає влада РФ. Зеленський доручив українським представникам зв’язатися зі США та з’ясувати деталі російської пропозиції.

Водночас президент підтримує справжні пропозиції про припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення і сприяють обміну полоненими, але не хоче, щоб це стало «тактичним обманом з боку РФ».