США розморозили $400 мільйонів військової допомоги Україні

США розблокували $400 млн військової допомоги для України, яку раніше затримували.

Про це повідомив голова Пентагону Піт Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, передає Bloomberg.

«Ці кошти виділили на розвиток європейського потенціалу, і станом на вчора їх уже надали», — сказав він.

В. о. контролера Пентагону Джулс Херст додав, що ці кошти ще не виділили за контрактом, і те, як їх використають, залежатиме від того, яку зброю захоче купити Україна.

Йдеться про гроші, які Конгрес схвалив минулого року в межах оборонного бюджету США на 2026 фінансовий рік. Їх виділили на USAI — програму з виробництва американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України. Тривалий час вони були заморожені. Ще $400 млн США мать виділити у 2027 році.

Напередодні слухань голова підкомітету з питань оборони Комітету Сенату з асигнувань Мітч Макконнелл розкритикував Пентагон за те, що відомство місяцями не контрактувало ці кошти. Він, зокрема, звинуватив у цьому заступника міністра оборони з питань політики Елбриджа Колбі.

Макконелл додав, що торік Колбі стояв за рішенням призупинити постачання зброї Києву, а також виключив допомогу Україні та країнам Балтії з проєкту бюджету Пентагону на 2026 рік як «марнотратну». Конгрес згодом відновив це фінансування.