Путін сказав Трампу, що готовий оголосити перемирʼя на День перемоги

Путін і президент США Дональд Трампа провели телефонну розмову. Вона тривала майже півтори години.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Під час розмови Путін заявив, що готовий оголосити перемирʼя до Дня перемоги (у Росії — 9 травня).

Торік 28 квітня Путін теж оголошував про перемирʼя з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Попри це росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту. За даними Міністерства закордонних справ України, тільки у першій половині дня 8 травня вони понад 700 разів відкривали вогонь.