Зеленський ввів нові санкції проти РФ: проти тіньового флоту і викрадачів дітей
- Олександр Булін
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти Росії.
Ці укази опублікували на сайті Офісу президента.
У першому списку 20 людей і чотири організації, які займаються викраденням українських дітей. Серед них — російські держслужбовці, колаборанти з тимчасово окупованих територій та пропагандисти.
У другому списку 23 кораблі тіньового флоту РФ, які допомагають обходити санкції проти російської нафти. Вони ходять під прапорами РФ, Мозамбіку, Гаяни, Панами, Барбадосу, Палау, Маршаллових Островів, Коморських Островів, Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсенту і Гренадін та Мадагаскару.
Найбільше серед суден цих панамських — 7 із 23.