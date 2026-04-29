Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 7,2%. Де можна заробити найбільше, а де найменше

Новини

У березні в Україні середня зарплата зросла на 7,2%, як порівняти з лютим, і становить 30 356 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найбільше платять мешканцям Києва (49 381 грн) та області (29 997 грн). Найменшу зарплатню отримують на Кіровоградщині (21 375 грн) та в Чернівецькій області (21 453 грн).

Серед професій найбільше в середньому отримують робітники, які працюють у сфері інформації та телекомунікацій (85 673 грн), а найменше — представники освітньої галузі (19 394 грн).

Заборгованість із виплатами зарплатні станом на 1 квітня становить 3,6 мільярда гривень.