Бугров більше не ректор КНУ ім. Шевченка — його контракт завершився. Але він хоче йти на вибори

Володимир Бугров більше не ректор КНУ ім. Шевченка — сьогодні закінчився його контракт.

Наказ від МОН про його звільнення опублікував студпарламент університету.

До 27 травня, коли заплановані вибори нового ректора, Бугров буде т. в. о. голови закладу.

За законом «Про вищу освіту», якщо людину засудили за корупційне правопорушення, то рік після набрання вироком сили вона не може балотуватись на виборах у ректори вишу. Те саме стосується і людей, яких оштрафували за правопорушення, повʼязане з корупцією.

Бугров днями програв апеляцію у справі про незадекларовану автівку — суд підтвердив попередній вирок за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю, а саме подання завідомо недостовірних відомостей у декларацію).

При цьому сам Бугров у коментарі hromadske заявив, що він все ще може балотуватись на виборах, адже «не корупційне правопорушення, а правопорушення, пов’язане з корупцією». Він каже, що вже подав необхідні документи.