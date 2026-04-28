Росія за місяць збільшила обсяги морських поставок нафти до максимуму через зменшення атак на порти

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія збільшила обсяги морських поставок нафти до найвищого рівня за понад місяць на тлі зменшення впливу попередніх ударів українських дронів по експортній інфраструктурі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними моніторингових платформ, за чотири тижні до 26 квітня морський експорт російської нафти зріс до 3,52 мільйона барелів на добу — це максимум за трохи більше ніж місяць.

За останній тиждень показник піднявся до 3,79 мільйона барелів на добу, що є найвищим рівнем з 22 березня. Водночас обсяги нафти на танкерах, які простоюють понад тиждень, скоротилися до менш ніж 5 мільйонів барелів.

Водночас зростання експорту призвело до збільшення обсягів нафти в морі — приблизно до 114 мільйонів барелів проти майже 100 мільйонів двома тижнями раніше.

Аналітики також зазначають, що частина нафти, яку раніше переробляли на пошкоджених НПЗ, тепер іде на експорт. Крім того, зростає кількість поставок до Індії: щонайменше 10 партій нафти марки ESPO, завантажених у квітні, прямують саме туди.

Також ціни на російську нафту почали знижуватися. Зокрема, сорт Urals із Балтійського моря подешевшав приблизно на $0,10 — до $98,41 за барель, а з чорноморських портів — до $96,67.