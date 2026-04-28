Верховна Рада ухвалила новий Цивільний кодекс у першому читанні — правозахисники кажуть, що в ньому залишаються проблеми

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт нового Цивільного кодексу (№ 15150). За проголосували 254 народні депутати, проти — 2, утримались — 5. Ще 45 нардепів не голосували.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі. Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років, а також визначала шлюб як союз «жінки і чоловіка». Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який зараз ухвалила Рада.

Проте, як зазначають правозахисники, зокрема адвокатка Оксана Гузь, цей проєкт досі має проблеми, зокрема визначає як шлюб лише союз жінки та чоловіка, навіть якщо одностатевий шлюб визнаний за кордоном. Це суперечить зобовʼязанням України перед ЄС.

А обʼєднання «Голка» писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

В останні роки Верховний суд послідовно виносить рішення на користь повернення державі та громадам незаконно приватизованих земель та памʼяток. Проєкт пропонує зробити записи в державних реєстрах «фактично неспростовними». Тобто якщо недоброчесний набувач зміг внести майно в реєстр, держава втрачає інструменти, щоб повернути його.