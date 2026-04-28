Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб — вже 19-й раз.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

За воєнний стан проголосували 315 нардепів, а за мобілізацію — 304. Вони триватимуть до 2 серпня. Рішення набуде чинності 4 травня.