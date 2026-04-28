Ректор КНУ Володимир Бугров програв апеляцію у справі про корупцію

Київський апеляційний суд відхилив скаргу ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова на рішення суду першої інстанції, який визнав його винним у порушенні вимог декларування й користуванні автомобілем свого сина Volkswagen Golf.

Про це повідомили в Студентському парламенті КНУ.

За даними НАЗК, у декларації за 2023 рік Бугров не вказав автомобіль Volkswagen Golf 2015 року, яким постійно і безоплатно користувався. За документами авто належить належить його сину, хоча сам ректор має власний Mitsubishi Outlander 2022 року. Окрім того, Бугров, замість сина, оплатив пальне для авто, парковку та страховий поліс.

Шевченківський райсуд на початку березня визнав Бугрова винним у недостовірній інформації при декларуванні доходів (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) та оштрафував на 17 000 гривень.

Сам Бугров заперечив фінансові порушення. За його словами, у грудні 2023 року він їздив у відрядження за кордон, а в останній день року на своєму авто Mitsubishi Outlander відвідував санаторій на Львівщині, тож не міг використовувати автівку сина. Натомість в інший час також використовує службову машину університету.