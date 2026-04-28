«Дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на виклик ізраїльського посла до МЗС України

Новини

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відовів українському колезі Андрію Сибізі на виклики посла Ізраїлю до МЗС. Напередодні Сибіга написав про це в X у звʼязку з тим, що судно Panormitis з украденим українським зерном з тимчасово окупованих територій, прямує до ізраїльського порту Хайфа. Саар теж відповів йому в X:

«Шановний пане Міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуться у твіттері чи медіа. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, ще не надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж. Це питання розглянуть. Ізраїль — це держава з незалежними правоохоронними органами, яка дотримується верховенства права. Усі ізраїльські органи влади діятимуть відповідно до закону».

Сибіга наголошував, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

А ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела писала, що цього року вже чотири судна розвантажили в Ізраїлі викрадене українське зерно.