Бахрейн позбавив громадянства 69 людей через зв’язки з Іраном

Бахрейн позбавив громадянства 69 людей, яких засудили за контакти з іноземними організаціями та підтримку дій, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє газета Обʼєднаних Арабських Еміратів Gulf News.

Рішення ухвалили після затримань десятків людей. Їх звинувачують у тому, що вони публікували в соцмережах матеріали, які буцімто загрожували громадському порядку в країні.

У Бахрейні також посилили контроль за інтернет-активністю і попередили про відповідальність за поширення небезпечного контенту в межах ширших заходів уряду, спрямованих на протидію зовнішнім впливам.