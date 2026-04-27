Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства і теракти в Україні та країнах ЄС

Новини

Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС. До мережі входили громадяни України, РФ, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Мета групи — послабити безпеку України та її партнерів через кібератаки, інформаційні операції та диверсії. Вони планували серію тяжких злочинів, зокрема замовні вбивства і теракти.

Учасники виконували різні ролі: збирали розвіддані, забезпечували логістику, готували засоби для злочинів. Спілкувалися через захищені канали, використовуючи анонімні акаунти та тимчасові SIM-картки.

Серед цілей — українські журналісти, військовий ГУР, а також іноземці: російський опозиційний активіст і литовець, який підтримує Україну та критикує російську політику. За ними стежили, збирали дані про пересування та контакти, після чого планували вбивства.

Поліція задокументувала прямі контакти частини учасників із російськими спецслужбами та факти вербування українців — зокрема неповнолітніх, переселенців і соціально вразливих людей. Група також планувала нові теракти, зокрема для зриву військової допомоги Україні.

Фінансування йшло через багаторівневу схему з підставними особами, банками та криптовалютою. Кіберполіція відстежила ланцюги транзакцій і підтвердила використання криптоактивів.

У межах операції затримання провели в Литві та інших країнах ЄС, обшуки — в Україні, Польщі та Греції. Встановили також тих, хто фінансував і координував діяльність. 13 підозрюваних — це дані литовських правоохоронців: 9 затримані, на чотирьох видали європейські ордери на арешт. Трьох уже передали Литві, ще щодо двох тривають процедури.