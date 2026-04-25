Мільйонера зі США на смерть затоптали пʼять слонів під час полювання в Африці
- Світлана Кравченко
В Африці під час полювання на антилоп загинув 75-річний мільйонер зі США Ерні Досіо. Його затоптала група слонів.
Про це пишуть The Guardian і Telegraph.
Американець із групою інших мисливців під час полювання в густому тропічному лісі центральноафриканської країни Габон несподівано натрапив на стадо з пʼятьох самок слонів з малечею.
Тварини здивувалися зустрічі з людьми і збили чоловіка з ніг. Він не зміг себе захистити, бо втратив зброю, і його затоптали слони.
Організатор сафарі Collect Africa підтвердив смерть мільйонера і розповів, що провідник загиблого отримав серйозні травми.
Ерні Дасіо був власником компанії Pacific AgriLands Inc, яка управляла понад 4,8 тисячі гектарів виноградників у США, а також продавала обладнання для виробництва вина. Він роками збирав велику колекцію мисливських трофеїв, серед яких були слони та леви. Чоловіка добре знали в сафарі-клубі американського Сакраменто.
- У Габоні мешкає приблизно 95 тисяч лісових слонів, що становить більшу частину світової популяції виду, який перебуває під загрозою зникнення. Щороку прихильники трофейного полювання вбивають десятки тисяч тварин по всьому світу. Легальні мисливські тури в Африці популярні серед заможних американців, серед яких були й сини президента США Дональда Трампа.