Reuters: США хочуть призупинити членство Іспанії в НАТО, бо країна не підтримала операцію проти Ірану

Reuters

Сполучені Штати розмірковують, як могли б покарати країни, що не підтримали Вашингтон у війні з Іраном. Серед ідей — призупинити членство Іспанії в НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, який бачив внутрішній електронний лист Пентагону.

Також Вашингтон розглядає можливість відсторонення представників «проблемних країн» від важливих чи престижних посад у НАТО та перегляду позиції щодо суверенітету Фолклендських островів, які належать Великій Британії. Острови хочуть передати Аргентині, президент якої є другом Дональда Трампа.

Іспанію Сполучені Штати вважають недружньою, бо країна не дозволила використовувати свої бази та повітряний простір для ударів по Ірану. Джерело не уточнило, як би США домоглися виходу Іспанії з НАТО.

А Велика Британія не дозволила США атакувати Іран зі своїх баз.

На думку джерела, таким чином Вашингтон хоче надіслати союзникам по НАТО «сильний сигнал», щоб «зменшити почуття привілею з боку європейців».

Реакція НАТО та Іспанії

Посадовець НАТО сказав BBC, що договір організації «не передбачає жодних положень про призупинення членства в НАТО або виключення».

«Ми не працюємо з електронними листами. Ми працюємо з офіційними документами та позиціями уряду, у цьому випадку Сполучених Штатів», – сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.