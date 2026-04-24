Емманюель Макрон піде з політики після завершення президентського терміну

Президент Франції Емманюель Макрон каже, що піде з політики після завершення президентського терміну в 2027 році.

Про це він сказав у розмові зі студентами франко-кіпрської школи в Нікосії, пише Le Figaro.

«Я не займався політикою раніше і не буду займатися політикою після цього», — заявив він у дискусії.

Макрон також визнав, що найважче в останній період його двох п’ятирічних термінів було захищати свої досягнення, водночас маючи енергію виправляти те, що «не вдалося зробити добре».