Емманюель Макрон піде з політики після завершення президентського терміну
- Ольга Березюк
Президент Франції Емманюель Макрон каже, що піде з політики після завершення президентського терміну в 2027 році.
Про це він сказав у розмові зі студентами франко-кіпрської школи в Нікосії, пише Le Figaro.
«Я не займався політикою раніше і не буду займатися політикою після цього», — заявив він у дискусії.
Макрон також визнав, що найважче в останній період його двох п’ятирічних термінів було захищати свої досягнення, водночас маючи енергію виправляти те, що «не вдалося зробити добре».
- Макрон обіймає посаду президента Франції з 2017 року, у 2022-му його переобрали на другий термін. До президентства він був міністром економіки, промисловості та цифрових справ.