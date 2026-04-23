Тіньовий флот, порти і криптоплатформи. В ЄС розкрили деталі 20-го пакета санкцій проти РФ

Новини

Рада Європейського Союзу розкрила деталі нового, 20-го пакета санкцій проти Росії, який затвердили 23 квітня. Він став наймасштабнішим за останні два роки і охопив такі сфери російської економіки:

Енергетика і тіньовий флот

Новий пакет запроваджує основу для майбутньої заборони на морські перевезення російської сирої нафти та нафтопродуктів, узгодженої з G7. Під санкції потрапили 36 організацій енергетичного сектора та ще 46 суден тіньового флоту, яким тепер заборонено доступ до портів ЄС. Загалом під санкціями вже 632 такі танкери.

Також Євросоюз запровадив обмеження на обслуговування російських танкерів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та криголамів. А з початку 2027 року російським компаніям заборонять користуватися терміналами ЗПГ на території ЄС.

Ще під нові санкції потрапили два російські порти — Мурманськ і Туапсе та нафтовий термінал Карімун в Індонезії, який допомагав обходити обмеження на російську нафту.

Фінанси

Пакет включає повну заборону на транзакції з 20 російськими банками, а також з 4 фінансовими установами у третіх країнах. Під санкції потрапили зареєстровані в Росії криптоплатформи, які дозволяють переказувати та обмінювати криптоактиви, а також киргизька біржа, де торгується державний стейблкоїн A7A5.

ЄС також забороняє транзакції в іншій криптовалюті (RUBx) та будь-яку підтримку розвитку цифрового рубля.

Військово-промисловий комплекс

Під обмеженнями тепер 58 компаній і людей, пов’язаних із виробництвом зброї, зокрема безпілотників. А також 16 компаній з Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.

Торгівля

Нові заборони на експорт технологій і товарів (на понад €360 млн) та імпорт російської сировини (на понад €570 млн). Вперше застосували інструмент протидії обходу санкцій — заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через ризик їхнього реекспорту до РФ. Ще запровадили квоту на імпорт аміаку.

Компанії та люди

До списку додали 60 компаній (32 російські та 28 з третіх країн) і 120 санкцій проти олігархів, військових компаній, пропагандистів, осіб, причетних до викрадення українських дітей та розграбування культурної спадщини.

Серед обмежень ще — заборона дзеркальних сайтів Russia Today, Sputnik та інших пропагандистів, а також фінансування досліджень у ЄС з боку уряду РФ. Частину нових російських санкцій поширено на Білорусь, зокрема, у сферах торгівлі, кібербезпеки та криптовалют. Рада ЄС продовжила санкційний режим проти Білорусі до 28 лютого 2027 року.