Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом

Chris Ship / Х

Британський принц Гаррі 23 квітня приїхав до України з неанонсованим візитом.

Про його приїзд повідомив королівський редактор ITV News Кріс Шип.

«Приємно повернутися в Україну», — сказав принц, приїхавши до Києва.

За його словами, мета візиту — «нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

Востаннє Гаррі приїжджав в Україну у вересні минулого року — тоді він казав, що хоче допомогти одужати тисячам українським військовослужбовцям, які зазнали серйозних поранень під час війни проти Росії.