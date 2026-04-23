Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом
- Ольга Березюк
Chris Ship / Х
Британський принц Гаррі 23 квітня приїхав до України з неанонсованим візитом.
Про його приїзд повідомив королівський редактор ITV News Кріс Шип.
«Приємно повернутися в Україну», — сказав принц, приїхавши до Києва.
За його словами, мета візиту — «нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».
Востаннє Гаррі приїжджав в Україну у вересні минулого року — тоді він казав, що хоче допомогти одужати тисячам українським військовослужбовцям, які зазнали серйозних поранень під час війни проти Росії.
- Герцог Сассекський, який прослужив 10 років у британській армії, зробив допомогу пораненим солдатам однією з найвідоміших своїх справ. Він заснував Ігри нескорених у 2014 році, щоб дати можливість пораненим ветеранам змагатися на спортивних змаганнях, подібних до Паралімпійських ігор.
- Уперше він приїхав в Україну у квітні 2025 року. Тоді він відвідав у Львові Superhumans Center.