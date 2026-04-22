PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot та оштрафувало на 12 млн грн
Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»). Під час перевірки регулятор виявив порушення правил фінансових розрахунків: компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнювати рахунки з карток третіх осіб.
Про це повідомляє Мінцифри.
Крім анулювання ліцензії, PlayCity наклало на Cosmolot штрафи в розмірі:
- 8,6 млн гривень — за використання p2p-платежів;
- 4,3 млн гривень — за прийом коштів із чужих банківських карток.
- PlayCity створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Нове держагентство запрацювало 2 червня 2025 року.
- Наприкінці липня 2025 року PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Це перший випадок штрафування телеграм-каналу за рекламу казино.