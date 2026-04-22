PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot та оштрафувало на 12 млн грн

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»). Під час перевірки регулятор виявив порушення правил фінансових розрахунків: компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнювати рахунки з карток третіх осіб.

Про це повідомляє Мінцифри.

Крім анулювання ліцензії, PlayCity наклало на Cosmolot штрафи в розмірі:

8,6 млн гривень — за використання p2p-платежів;

4,3 млн гривень — за прийом коштів із чужих банківських карток.