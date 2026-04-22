В Україні зафіксували перший випадок нового коронавірусу «Цикада». В МОЗ назвали симптоми

Wikimedia / «Бабель»

Центр громадського здоровʼя Міністерства охорони здоров’я зафіксував перший випадок нової форми коронавірусу «Цикада».

Про це написали на сайті МОЗ.

Новий субваріант вірусу «Цикада» вперше зафіксували в листопаді 2024 року в Південній Африці. Після цього він поширився у щонайменше 23 країнах. «Цикадою» його назвали через схожість з комахою, бо він роками може не поширюватись та залишатись у стані завмирання.

За оцінками ВООЗ, наразі немає ознак того, що вірус може спричинити масштабну хвилю захворювань.

Симптоми субваріанту «Цикада»:

нежить;

підвищена температура;

кашель;

головний біль;

втома;

втрата нюху чи смаку;

подразнення очей та висипи.

У МОЗ рекомендують зробити бустерну вакцинацію, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби, дорослим і дітям, у яких слабкий імунітет чи інші захворювання, вагітним, людям віком 60+ років і тим, що перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції. Також вакцина рекомендована представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).

Центр з контролю та профілактики захворювань США у березні цього року писав, що з 2024 по 2026 рік випадки «Цикади» також зафіксували в Мозамбіку, Нідерландах, Німеччині, США, Африці, Азії, Європі, Північній Америці та Данії.