Віцепремʼєр Качка: Україна готова відкласти доступ до деяких привілеїв ЄС, щоб вступити якомога швидше

«Бабель»

Україна готова відкласти доступ до деяких пільг Європейського Союзу, щоб пришвидшити свою спробу приєднатися до блоку.

Про це в інтервʼю Bloomberg TV заявив віцепремʼєр-міністр України з питань європейської і євроатланнтичної інтеграції Тарас Качка.

За словами Качки, Україна готова на кілька років відкласти можливість отримувати субсидії від Спільної сільськогосподарської політики ЄС, щоб спробувати зменшити занепокоєння держав-членів ЄС. Такий підхід можливий, проте Україна хоче спочатку обговорити його умови.

Україна вже мала конфлікт із країнами ЄС, зокрема з Польщею, через послаблення блоком торговельних обмежень на експорт української сільськогосподарської продукції. Якби Україна приєдналася до ЄС, вона також мала б право на значні пільги, що ще більше ускладнює одне з найбільш суперечливих питань під час переговорів щодо бюджету ЄС.

Програма надає фінансову підтримку фермерам ЄС і становить значну частку довгострокового бюджету блоку, часто впливаючи на переговори, що стосуються нових членів. ЄС зараз веде переговори щодо довгострокових фінансових рамок, які діятимуть з 2028 по 2034 рік. Качка сказав, що Україна може приєднатися до Спільної спільськогосподарської політики у пізнішому бюджетному циклі ЄС.

Також віцепремʼєр сказав, що Україна готова швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ вже у 2027 році, залежно від прогресу. Державам-членам знадобиться ще кілька років, щоб ратифікувати членство України.