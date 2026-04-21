Росіяни серед дня били по Херсону та атакували Харківщину і Кіровоградщину — є загиблий та постраждалі
- Вероніка Довганюк
Російська армія 21 квітня атакувала Херсон. Також під ударом були Харківщина і Кіровоградщина.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.
У Херсоні внслідок ударів РФ загинув 54-річний чоловік. Також постраждала 52-річна жінка, вона в лікарні.
На Харківщині через російську атаку в Богодухові травм зазнала жінка. Також пошкоджені будинки та господарська споруда.
Внаслідок удару на Кіровоградщині спалахнула пожежа на одному з об’єктів біля Кропивницького. Її загасили.
- У ніч проти 21 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 143 ударними дронами. Українська ППО знешкодила одну російську ракету і 116 безпілотників. Ще 22 БпЛА влучили в 17 місцях, уламки впали на семи локаціях. Під ударом були Суми, Дніпропетровщина та Словʼянськ (Донеччина).