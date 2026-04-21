Олександр Рудинський зіграє у пригодницькому фільмі від Netflix разом із Сідні Свіні та Ноа Сентінео

Новини

Український актор Олександр Рудинський зіграє у пригодницькому фільмі від Netflix «Гандам» разом з популярними американськими колегами Сідні Свіні та Ноа Сентінео.

Про це повідомили на сайті Netflix Tadum.

Виробництво пригодницької стрічки офіційно стартувало у Квінсленді (Австралія). Режисером стрічки є американець Джим Мікл, відомий за фільмом «Холод у липні» та серіалом «Ласун».

Фільм стане екранізацією однойменної мультимедійної франшизи «Гандам». В основі сюжету лежить історія про пілотів-мехів, чиє протистояння розгортається на тлі багаторічної війни між Землею та її колишніми космічними колоніями.

Крім Рудинського, до акторського складу доєднаються:

Сідні Свіні;

Ноа Сентінео;

Джексон Вайт;

Куцуна Сіорі;

Нонсо Анозі;

Майкл Мендо;

Джейвон Волтон;

Іда Брук;

Джемма Чуа-Тран;

Джейсон Айзекс.

Актори, з якими буде грати Рудинський, відомі за стрічками «Ейфорія», «Покоївка», «Дедпул і Росомаха» та «Дюна: Частина третя». Фільм буде представлений на Netflix.

«Гандам» (Gundam) — це відома японська науково-фантастична медіафраншиза, що започаткувала жанр про мехів. Візитною карточкою є протистояння пілотів — гігантських бойових роботів — у масштабних космічних конфліктах. Франшиза включає в себе десятки аніме-серіалів, фільмів і манги.

Хто такий Олександр Рудинський

Олександр Рудинський — український актор театру та кіно та Заслужений артист України (отримав держнагороду у 2025 році).

Став відомим у 2019 році завдяки головній ролі Ніка Маслова в серіалі «Перші ластівки». Згодом Рудинський зіграв Льошу Сметаніна у продовженні проєкту — «Перші ластівки: Залежні» (2020 рік). У 2024 році актор знявся в американському серіалі «Агенція» в ролі Бутенка.

У 2024 році також вийшла стрічка про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці», у якій грав Рудинський. У 2025 році цей фільм здобув нагороду на премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва.