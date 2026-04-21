Дрони СБУ атакували російську нафтостанцію «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч проти 21 квітня вдарили по нафтостанції «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Службі безпеки України.

На цій станції в Самарській області змішують високо- і низькосірчану нафту з різних родовищ, потім її формують в експортний сорт Urals. Тому обʼєкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури Росії.

Попередньо, цієї ночі українські дрони пошкодили 5 резервуарів ємністю по 20 000 кубометрів із сирою нафтою. Після атаки на обʼєкті розпочалася пожежа.

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику і зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України», — повідомило джерело в СБУ.

Також цієї ночі вибухи лунали в Саратові, Волгограді та Новочеркаську Ростовської області РФ. Попередньо, дрони атакували залізничну інфраструктуру Новочеркаська.