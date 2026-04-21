Японія дозволила експорт летальної зброї — уперше з часів Другої світової війни
- Вероніка Довганюк
Уряд Японії послабив обмеження на експорт озброєння, що дозволить продавати за кордон летальну зброю.
Про це повідомляє Kyodo News.
Зміни затвердили Кабінет міністрів і Рада національної безпеки. Причина послаблення обмежень — найскладніша ситуація у сфері безпеки з часів Другої світової війни.
Оновлені правила експорту зброї скасовують обмеження, які дозволяли продавати за кордон лише небойову техніку: транспортні, рятувальні, спостережні, попереджувальні та тральні засоби.
Згідно з новими змінами все оборонне спорядження буде поділено на категорії «зброя» і «незброя» — залежно від того, чи має воно летальні властивості. До першої категорії, зокрема, відносяться ракети й есмінці, тоді як до другої — радіолокаційні системи попередження та управління.
Нелетальна зброя не матиме обмежень в експорті, тоді як летальне озброєння можна буде продавати лише тим країнам, які підписали з Японією угоди про захист секретної інформації, пов’язаної з оборонним обладнанням і технологіями. Токіо має такі угоди із 17 країнами, серед яких США та Велика Британія.
Спочатку рішення про експорт зброї ухвалюватиме Рада національної безпеки, яка потім інформуватиме парламент. Виняток — винищувачі, які Японія виготовляє разом з Великою Британією та Італією (їх експорт спочатку має затвердити парламент).
- Наприкінці березня стало відомо, що Японія вперше після Другої світової війни відправляє своїх військових на навчання на Філіппіни.