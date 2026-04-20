FT: Німеччина і Франція виступають проти прискореного членства в ЄС для України. Натомість пропонують «символічні» пільги

Німеччина та Франція виступають проти ідеї прискореного членства для України в Європейському Союзі. Натомість вони закликали надати Україні «символічні» пільги на етапі підготовки до вступу, які виключатимуть субсидії для сільського господарства та право голосу.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела та документи, з якими ознайомились журналісти.

Пропозиції Німеччини і Франції викладені в двох окремих документах. Двоє високопосадовців з Європейської комісії сказали, що загальний зміст документів, «імовірно», буде близьким до остаточної пропозиції ЄС для України.

Німеччина наполягає на статусі «асоційованого членства». За нього Україна братиме участь у зустрічах міністрів (Ради ЄС) та лідерів країн (Європейської ради), але не матиме права голосу та не матиме «автоматичного поширення дії» спільного бюджету ЄС на неї. У цій пропозиції йдеться, що новий статус матиме «символічну силу через назву» та може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, що дозволить уникнути «тривалих процедур».

Франція називає таке проміжне членство «статусом інтегрованої держави». За ним доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування, мають відкласти на час після повноцінного вступу. Також Франція вимагає проводити референдум перед вступом кожного нового члена ЄС. Деякі лідери побоюються, що така дискусія загострюється перед президентськими виборами у Франції наступного року, оскільки лідери ультраправих можуть використовувати побоювання французьких фермерів.

Однак спрощений варіант членства включатиме пункт ЄС про взаємну оборону, який розглядається як одна з ключових переваг для України, враховуючи, що членство України в НАТО не розглядають у найближчому майбутньому.

Віцепремʼєр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка сказав Financial Times: «Ми підтримуємо звʼязок з [Парижем і Берліном], а також з іншими столицями — усе розвивається. Є й інші документи».

Але інший український чиновник заявив, що Україна побоюється будь-якої розмитої концепції членства, яку в Україні сприймають як погану заміну справжньому членству. Але він визнав, що деякі елементи можуть бути корисними, і сказав, що в Україні це називають «тіньовим членством».