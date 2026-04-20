ГУР вдарив по десантних кораблях росіян у Криму

Ольга Березюк
Бійці Головного управлінн розвідки в ніч на 19 квітня вдарили по десантних кораблях і радіолокаційній станції росіян у Криму.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під час удару постраждали два великих десантних кораблі (ВДК), що стояли в Севастопольській бухті, а саме:

Обидва кораблі вивели з ладу. Розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Підліт-К1» вартістю $5 мільйонів.