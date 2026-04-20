ГУР вдарив по десантних кораблях росіян у Криму
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Бійці Головного управлінн розвідки в ніч на 19 квітня вдарили по десантних кораблях і радіолокаційній станції росіян у Криму.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Під час удару постраждали два великих десантних кораблі (ВДК), що стояли в Севастопольській бухті, а саме:
- ВДК проєкту 775 «Ямал» — корабель 1988 року випуску, завдовжки 112,5 метра й здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку й десант. Орієнтовна вартість корабля — понад $80 мільйонів.
- ВДК проєкту 1171 «Микола Фільченков» — корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та велику кількість десантників. Орієнтовна вартість корабля — понад $70 мільйонів.
Обидва кораблі вивели з ладу. Розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Підліт-К1» вартістю $5 мільйонів.
- У ніч на 20 квітня під атакою був порт російського Туапсе, там спалахнув нафтопереробний завод. Цей самий завод був під ударом 16 квітня, тоді пожежа там тривала кілька днів.