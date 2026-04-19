Сибіга: Україна звернулася до Туреччини по допомогу в організації зустрічі Зеленського та Путіна
- Світлана Кравченко
Україна звернулася до Туреччини з пропозицією організувати зустріч лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна за посередництва президентів Реджепа Ердогана і Дональда Трампа.
Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга в інтервʼю Укрінформу.
За його словами, Україна готова до такої зустрічі, але російська сторона уникає її.
«Путін зараз переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес», — додав Сибіга.
Сибіга вважає, що Туреччина має спроможності робити «справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії».
«Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії», — сказав міністр.
- 9 квітня президент України Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним особисто, але не в Києві чи Москві. За його словами, є багато місць, де це можна зробити, — «на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де».
- Згодом президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність сприяти прямим переговорам між Україною та Росією.