Сибіга: Україна звернулася до Туреччини по допомогу в організації зустрічі Зеленського та Путіна

Україна звернулася до Туреччини з пропозицією організувати зустріч лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна за посередництва президентів Реджепа Ердогана і Дональда Трампа.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, Україна готова до такої зустрічі, але російська сторона уникає її.

«Путін зараз переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес», — додав Сибіга.

Сибіга вважає, що Туреччина має спроможності робити «справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії».

«Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії», — сказав міністр.