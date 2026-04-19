У лікарнях Києва залишаються вісім поранених через стрілянину в Голосіївському районі — ДБР відкрило кримінальну справу щодо дій поліції

Новини

«Суспільне»

У лікарнях міста Києва перебувають восьмеро людей, які постраждали через стрілянину в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Серед них — хлопчик (раніше генпрокурор Кравченко повідомив, що він 2015 року народження). Він у стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий — у вкрай важкому стані, троє — в тяжкому, і троє — в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Генеральний пркурор Руслан Кравченко спростував свою вчорашню заяву, що в лікарні померла мати пораненого хлопчика — померла її сестра. Директорка департаменту охорони здоровʼя КМДА Тетяна Мостепан у коментарі «Суспільному» сказала, що жінка в лікарні у вкрай важкому стані. Під час вчорашньої стрілянини загинув також батько хлопчика.

Генпрокурор також заявив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо дій поліцейських під час стрілянини. Справу розслідує Державне бюро розслідувань за підозрою в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Після цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських і передати всю інформацію ДБР. Вигівський написав, що розслідування розпочали. На час перевірки поліцейських відсторонили від службових обовʼязків.

Клименко анонсував кадрові рішення щодо керівників поліцейських, що прибули на місце. Також він заперечив, що будуть масові перевірки власників зброї і повідомив, що найближчим часом пройдуть експертні обговорення фінальної версії закону про цивільну зброю. Клименко вважає, що українці «мають отримати право на збройний самозахист».

Стрілянина в Києві 18 квітня

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви стрілка досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

УП з посиланням на джерела писала, що стрілок — Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше жив у Бахмуті Донецької області. Генпрокурор пізніше підтвердив, що стрілок — уродженець Москви, але не називав імені.

Президент Володимир Зеленський теж уточнив що нападника раніше притягували до кримінальної відповідальності. Стрілець довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.