ВМС атакували «Нептунами» завод з виробництва дронів у Таганрозі

Новини

У ніч проти 19 квітня Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по підприємству «Атлант Аеро» в російському Таганрозі.

Про це звітують ВМС і Генштаб ЗСУ.

Завод «Атлант Аеро» виробляє ударно-розвідувальні дрони типу «Молнія»: проєктує, виготовляє і випробовує. Також виробляє комплектуючі до безпілотника «Оріон», що може нести до 250 кг навантаження: КАБи, ракети, системи фотозйомки тощо. Минулого разу Україна атакувала завод у ніч проти 13 січня.

Крім того, українські військові на окупованому Запоріжжі вдарили по складах з боєприпасами, а на Донеччині — по цистернах з пальним і матеріально-технічних складах.