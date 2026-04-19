Міністр внутрішніх справ доручив провести службове розслідування щодо дій поліції під час стрілянини в Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час стрілянини в Києві 18 квітня.

Про це Клименко повідомив у соцмережах.

Перед цим у соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Всю інформацію після розслідування Вигівський має передати Державному бюро розслідувань.

«“Служити та захищати” — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей», — написав Клименко.

Згодом Вигівський написав, що розслідування розпочали. На час перевірки поліцейських відсторонили від службових обовʼязків.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви стрілка досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

УП з посиланням на джерела писала, що стрілок — Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше жив у Бахмуті Донецької області. Генпрокурор пізніше підтвердив, що стрілок — уродженець Москви, але не називав імені.

Президент Володимир Зеленський теж уточнив що нападника раніше притягували до кримінальної відповідальності. Стрілець довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.