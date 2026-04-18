Жертвами стрілянини в Києві стала ціла сімʼя: подружжя загинуло, їхній син в лікарні

Серед шести жертв стрілянини в Києві опинилось подружжя, також постраждав їхній син.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Чоловік помер на місці, жінка — пізніше в лікарні. Їхній син 2015 року народження з вогнепальним пораненням зараз в лікарні.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Президент Володимир Зеленський уточнював, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Стрілець довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви стрілка досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

УП з посиланням на джерела писала, що стрілок — Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше жив у Бахмуті Донецької області. Генпрокурор пізніше підтвердив, що стрілок — уродженець Москви, але не називав імені.