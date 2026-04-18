Стрілянина в Києві. У лікарні померла одна з постраждалих, кількість жертв зросла до шести

У лікарні померла 30-річна жінка, яка постраждала під час стрілянини в Києві. Кількість загиблих зросла до шести.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що медики надали допомогу чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч з тією, яку до стрілянини підпалив нападник.

Голова МВС Ігор Клименко на брифінгу розповів, що нападник діяв хаотично, розстрілюючи перехожих упритул. Він також розповів, що перемовини тривали 40 хвилин: стрілку пропонували занести в супермаркет турнікети, щоб допомогти пораненій людині, але він не реагував. Після вбивства одного із заручників правоохоронцям дали команду на штурм.

Зброя, з якої стріляв нападник, — це зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він приносив його до органів дозвільної системи та писав заяву щодо продовження користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан, слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Мотиви нападника досі невідомі. За словами міністра, стрілок не висував жодних вимог.