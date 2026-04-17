Reuters: США попередили союзників у Європі про затримки постачання зброї через війну з Іраном
- Анастасія Зайкова
США попередили частину європейських союзників про затримки постачання зброї, яку вже оплатили. Причина — війна з Іраном, що виснажує американські запаси.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ять джерел.
Йдеться про поставки, які мали відбутися в межах програми Foreign Military Sales (FMS). Частину цієї зброї європейські країни вже оплатили, але ще не отримали — тепер її доставку можуть відкласти.
За словами джерел, затримки торкнуться кількох країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії. У Вашингтоні пояснюють це тим, що ресурси перекидають на Близький Схід.
Йдеться про різні типи боєприпасів як для наступальних, так і для оборонних операцій. Через це деякі країни дедалі частіше замислюються про те, щоб купувати зброю європейського виробництва замість американської.
- The Washington Post з посиланням на джерела наприкінці березня писала, що Пентагон розглядає можливість перекидання частини озброєння, призначеного для Києва, на Близький Схід — зокрема ракет-перехоплювачів для ППО.