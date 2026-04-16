Україна і Нідерланди підписали угоду про оборонну співпрацю та домовилися спільно виробляти дрони
- Вероніка Довганюк
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали спільну заяву про оборонну співпрацю і домовилися спільно виробляти дрони.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Ідеться про ініціативу Drone Deal, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Також у рамках угоди партнери інвестуватимуть в оборону, дослідження, інновації та обмінюватимуться досвідом. Україна та Нідерланди підписали ліцензійний договір про спільне виробництво дронів.
Під час зустрічі Зеленський та Єттен поговорили про розбудову енергетики України (вже готовий драфт спільного документа) і посилення ППО, зокрема про ракети й збільшення кількості самих систем.
- Міністр оборони Михайло Федоров 15 квітня підсумував, яку допомогу Україні узгодили на зустрічі у форматі «Рамштайн». Зокрема, Нідерланди пообіцяли спрямувати €248 мільйонів на БпЛА. Це рішення сьогодні підтвердив і премʼєр Єттен.