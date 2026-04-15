$4 мільярди на ППО і понад півтора — на дрони. Федоров підсумував результати «Рамштайну»

Міністр оборони Михайло Федоров підсумував, яку допомогу Україні узгодили під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Про деякі пакети раніше не повідомляли.

Ключові рішення партнерів:

Велика Британія цьогоріч надасть найбільший пакет підтримки у сфері дронів. Раніше стало відомо, що йдеться про 120 тисяч дронів великої дальності, розвідувальних і логістичних безпілотників та морських систем.

Німеччина інвестує $4 мільярди в посилення ППО. Ще $600 мільйонів нададуть на розвиток українських спроможностей завдавати глибоких ударів і ударів середньої дальності.

Нідерланди спрямують €248 мільйонів на БпЛА.

Норвегія виділить $560 мільйонів на базове забезпечення бригад дронами та $150 мільйонів на логістичний хаб.

Іспанія спрямує €215 мільйонів у межах SAFE та надішле додаткові ракети для систем ППО Patriot.

Канада виділяє $15 мільйонів до фонду Місії НАТО з допомоги Україні , $42 мільйони на чеську ініціативу та $17 мільйонів на критичне інженерне обладнання.

Литва виділяє $39 мільйонів на чеську ініціативу, $29 мільйонів на PURL , а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових.

Бельгія спрямовує €75 мільйонів на чеську ініціативу, €75 мільйонів на німецьку ініціативу ППО та €85 мільйонів на «Коаліцію дронів». Також країна передасть додаткові винищувачі F-16 і запчастини до них та посилить санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія долучається до посилення ППО — виділяє $13 мільйонів на PURL.

Раніше Федоров повідомив, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» буде в червні. За його словами, пріоритетами України залишаються ППО, дрони власного виробництва і снаряди калібру 155 мм.