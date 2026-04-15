Батько Ілона Маска хоче переселити в Росію білих «біженців» із Південної Африки
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Південноафриканський підприємець Еррол Маск, батько засновника компанії SpaceX Ілона Маска, планує надати фермерам зі своєї країнистатус біженців у Росії.
Про це йдеться в матеріалі Agence France-Presse, передає RFI.
Джерело серед російських чиновників сказало, що йдеться про переїзд у РФ 50 родин африканерів.
Еррол Маск пояснив свою позицію. В інтервʼю російському виданню «Губернія 33», що білих фермерів переслідують у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Цей проєкт Маск старший вже навіть обговорив з губернатором Володимирської області Олександром Авдєєвим.
- У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп також заявив, що «Південна Африка конфіскує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано». Через те, що в ПАР ухвалили закон про експропріацію, Трамп поставив на паузу виділення грошей.