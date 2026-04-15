Став відомий каст фільму «Володар перснів: Полювання на Голума»
- Ольга Березюк
Студія Warner Bros. на CinemaCon офіційно представила акторський склад фільму «Володар перснів: Полювання на Голума», який вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року.
Енді Серкіс, який продюсує фільм, знову зіграє Голума / Смеагола, Ієн Маккеллен повернеться до ролі Гендальфа, Елайджа Вуд — Фродо Торбина (Бегінза), а Лі Пейс — Трандуїла.
Серед новачків: Кейт Вінслет у ролі Марігол та Лео Вудалл у ролі Галварда. Джеймі Дорнан також зіграє Блукача (він же Арагорн).
Фільм розповість про пошуки спотвореного гобіта у роки, що передували першій частині трилогії — «Володар перснів: Братство персня». Над адаптацією твору Джона Толкіна працюють сценаристки оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс разом із Фібі Гіттінс та Арті Папагеоргіу.
- У березні Пітер Джексон та Warner Bros. оголосили про новий фільм у франшизі «Володар перснів», який вийде після «Полювання на Голума». Одним з його сценаристів став ведучий The Late Show Стівен Колберт, який є великим фаном творчості Толкіна.