Справа «Мідас». Суд продовжив арешт екміністру Герману Галущенку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив арешт для ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» про розкрадання коштів в «Енергоатомі».

Галущенко буде під вартою до 12 червня. Розмір застави не змінився — 200 млн грн.

Прокурори просили про арешт, бо вважають, що є ризики: підозрюваний може переховуватися, впливати на свідків, спотворювати докази або вчинити нові злочини.

Адвокати Галущенка це заперечують. Вони кажуть, що слідство затягує справу і неефективно працює, а обвинувачення — необґрунтовані. Сам Галущенко заявив, що у справі немає реальних доказів — лише дублікати документів з інших томів.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.