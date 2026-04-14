Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство
- Світлана Кравченко
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки.
Про це стало відомо з трансляції їхньої зустрічі в Осло.
В Офісі президента згодом уточнили, що декларація передбачає, зокрема, посилення оборонних спроможностей України. Пріоритети — протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення.
Україна і Норвегія розвиватимуть спільне виробництво та спільну розробку, обмінюватимуться технологіями й масштабуватимуть свої виробничі можливості. Норвегія підтримуватиме дронову індустрію України. Зеленський розповів, що Україна ініціювала Drone Deal з Норвегією, як і з Німеччиною сьогодні раніше.
Також лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет протиповітряної оборони.
На спільній пресконференції Стере також заявив, що перший з шести обіцяних винищувачів F-16 незабаром має прибути до України.
Норвезький премʼєр пояснив, що літаки не були в активній експлуатації, тому потребували ремонту і модернізації у Бельгії за контрактом зі США. Зеленський підтвердив, що українська сторона знала про це.
- Раніше норвезьке видання NRK з посиланням на три анонімні джерела та відповідь міністра оборони Торе Сандвіка писало, що жоден з обіцяних ще у 2023 році винищувачів F-16 від Норвегії так і не надійшов на озброєння Повітряних сил ЗСУ.