Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

Новини

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки.

Про це стало відомо з трансляції їхньої зустрічі в Осло.

В Офісі президента згодом уточнили, що декларація передбачає, зокрема, посилення оборонних спроможностей України. Пріоритети — протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення.

Україна і Норвегія розвиватимуть спільне виробництво та спільну розробку, обмінюватимуться технологіями й масштабуватимуть свої виробничі можливості. Норвегія підтримуватиме дронову індустрію України. Зеленський розповів, що Україна ініціювала Drone Deal з Норвегією, як і з Німеччиною сьогодні раніше.

Також лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет протиповітряної оборони.

На спільній пресконференції Стере також заявив, що перший з шести обіцяних винищувачів F-16 незабаром має прибути до України.

Норвезький премʼєр пояснив, що літаки не були в активній експлуатації, тому потребували ремонту і модернізації у Бельгії за контрактом зі США. Зеленський підтвердив, що українська сторона знала про це.