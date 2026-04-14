Росіяни дронами атакували Черкащину — загинув 8-річний хлопчик
Російська армія ввечері 14 квітня вдарила безпілотниками по Черкащині. Внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Оновлено о 20:41. Ще 14 людей, серед яких дитина, отримали травми та перебувають у лікарнях. Трьом людям надали допомогу на місці. Рятувальники також евакуювали шестеро людей, повідомили у ДСНС.
Через падіння уламків пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові будинки.
Загалом над Черкащиною збили девʼять безпілотників.
- Росіяни 14 квітня атакували Дніпро та вдарила по лікарні в Херсоні. У Дніпрі внаслідок атаки загинули пʼятеро людей. 22 поранених залишаються у лікарнях, 12 з них — у важкому стані. Ще пʼятеро постраждалих лікуватимуться вдома. У Херсоні від удару постраждали четверо працівників лікарні.