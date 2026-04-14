Норвежець з ВІЛ увійшов у ремісію після пересадки клітин брата — спочатку його лікували від раку

Чоловік із ВІЛ з Норвегії увійшов у ремісію після пересадки стовбурових клітин кісткового мозку брата. Це перший в історії випадок.

Про це пише France 24 з посиланням на дослідження наукового журналу Nature Microbiology.

Чоловік жив із хворобою з 2006 року, проте у 2017 році у нього виявили рак крові. Коли брат погодився пересадити стовбурові клітини, зʼясувалось, що він має рідкісну генетичну мутацію, яка блокує ВІЛ.

Операцію провели у 2020 році, а вже за два роки пацієнт припинив приймати препарати, які знижують рівень вірусу в організмі. Після аналізу лікарі не виявили жодних слідів ВІЛ у зразках крові, кишківника та кісткового мозку чоловіка.

Наразі пацієнт почувається чудово та має багато енергії. Лікар Андерс Ейвінд Міхре з Університетської лікарні Осло стверджує, що пацієнт одужав.