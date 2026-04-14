Сотні ракет до Patriot і спільне виробництво дронів. Україна та Німеччина погодили пакет оборонної співпраці на €4 млрд

Світлана Кравченко
Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом новий пакет оборонної співпраці загальною сумою €4 мільярди. Він передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Про це Федоров розповів у соцмережах.

За його словами, Україна та Німеччина підписали три важливі угоди, за якими:

«Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство і системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи», — наголосив український міністр.

Сьогодні на пресконференції у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський заявили про новий пакет допомоги та підписання оборонних угод. Одна з домовленостей передбачає електронний обмін даними для бою. За словами Зеленського, угода з Німеччиною про дрони буде найбільшою угодою такого роду в Європі.