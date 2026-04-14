Росіяни вдарили по Дніпру та поцілили по лікарні у Херсоні
- Вероніка Довганюк
Російська армія 14 квітня атакувала Дніпро та вдарила по лікарні у Херсоні. «Бабель» зібрав інформацію про наслідки ударів.
У Дніпрі внаслідок атаки четверо людей загинули, 25 дістали поранень, з них 10 — у важкому стані. Постраждали люди, які рухались автодорогою у своїх автівках. Також спалахнула пожежа і пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автівки.
В області армія РФ кілька разів вдарила і по інфраструктурі у Кривому Розі — там спалахнула пожежа.
Росіяни дроном атакували лікарню в Херсоні. Через удар постраждало четверо працівників медичного закладу: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років.
Ще військові РФ поцілили по Корабельному району Херсону — загинула жінка, постраждав чоловік, він у стані середньої тяжкості.
Російська армія вдарила безпілотниками по двох приватних будинках у Харкові, з них один — загорівся. Також росіяни атакували КАБами Печенізьку дамбу на Харківщині.
Армія РФ поцілила по адмінбудівлях у Чернігові. Унаслідок ударів постраждало двоє людей.
- У ніч проти 14 квітня росіяни також атакували Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Зафіксовані влучання 12 ударних БпЛА на восьми локаціях та падіння збитих на пʼяти локаціях.