Politico: Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія проти пришвидшеного вступу України до ЄС

У Європейському Союзі не готові пришвидшувати вступ України — проти цього виступають Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Серед причин — побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і призвести до складних національних референдумів.

Зокрема, у Франції тема вступу України може посилити позиції правих, таких як Жордан Барделла. У своїх кампаніях він може спекулювати на темі вступу України, аргументуючи це ризиками для робочих місць і витратами для бюджету.

Також у ЄС пам’ятають досвід розширення 2004 року. Тоді перед вступом Польщі у західних країнах активно обговорювали ризик «дешевої робочої сили», яка може витіснити місцевих працівників.

Окрема причина — досвід з Угорщиною. Після вступу країну неодноразово критикували за проблеми з демократією, зв’язки з Росією та блокування рішень ЄС, зокрема щодо підтримки України.

Крім того, великі держави наполягають, що процес вступу має залишатися «заснованим на заслугах» і не може пришвидшуватися з геополітичних причин.

Попри це частина країн, зокрема Швеція та Данія, підтримують швидший рух і виступають за завершення переговорів у найближчі роки.