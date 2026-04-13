Вступ України в ЄС, кредит на €90 млрд та відносини з РФ. Петер Мадяр зробив перші заяви після перемоги на парламентських виборах в Угорщині

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр виступив на першій пресконференції після перемоги на парламентських виборах в Угорщині.

Його цитують угорські медіа 24.hu, Telex і 444.hu. «Бабель» зібрав головні заяви політика.

Про кредит Україні від ЄС на €90 млрд

Мадяр каже, що Угорщина не долучатиметься до внесення грошей для кредиту, бо «перебуває в дуже скрутному економічному становищі». Політик не розуміє, чому команда Віктора Орбана знову порушила це питання, — адже рішення про це ухвалили ще в грудні 2025 року. За ним Угорщина, Чехія та Словаччина можуть не брати на себе фінансові зобов’язання.

Про вступ України до ЄС

Мадяр не підтримує пришвидшений вступ України до блоку, бо в країні досі триває війна. Він стверджує, що лідери ЄС, з якими він вів переговори, думають так само, як і він: зараз прийняти Україну не можна.

На думку Мадяра, Україна має пройти весь переговорний процес про вступ до ЄС. Якщо це станеться, в Угорщині проведуть референдум стосовно членства України. Але політик вважає, що цього не відбудеться протягом найближчих 10 років.

Про відносини з Росією

Угорщина готова до прагматичної співпраці з РФ. Водночас Мадяр каже, що не дзвонитиме Путіну сам. А якщо той подзвонить йому першим, проситиме зупинити війну в Україні.

Перед цим у Кремлі заявили, що не вітатимуть Мадяра з перемогою на виборах, бо Угорщина є «недружньою країною» для РФ.

Крім того, щодо імпорту російського палива, Мадяр заявив, що Угорщина «не може змінити географію» в енергетиці, проте планує диверсифікувати постачання.

«Це не означає, що ми хочемо повністю відмовитися від співпраці; ми просто хочемо купувати нафту за низькими цінами й безпечно», — сказав він і припустив, що після закінчення війни в Україні Європа скасує санкції проти Росії.

Про відносини з Україною

Мадяр наголосив: в інтересах Угорщини — мати хороші відносини з усіма сусідами. Майбутній премʼєр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і заявив: «Україна — жертва в цій війні, вона має право на суверенітет».

«Ніхто не має вказувати Україні, на яких умовах вона повинна укладати мир або підписувати мирний договір. Ми не можемо вимагати від жодної країни відмовитися від своєї території», — зазначив Мадяр.

Про «зникнення» Петера Сіярто

Мадяр каже, що голова МЗС не зʼявляється вже добу на публіці, бо знищує в будівлі МЗС документи, повʼязані із санкціями, але «це йому не допоможе».

«Багато хто думав, ніби міністр закордонних справ Петер Сіярто зник, бо його не було видно під час виступу Віктора Орбана. Можу всіх заспокоїти — Сіярто живий-здоровий: сьогодні о 10:00 він з’явився у МЗС, де роками працювали російські хакери. Зараз вони знищують документи, повʼязані з матеріалами про санкції», — заявив Мадяр.

Про внутрішні питання

Лідер партії «Тиса», який отримав конституційну більшість і можливість змінити основний закон Угорщини, заявив, що це неодмінно станеться: «Ми змінимо угорську конституцію».

Партія Мадяра формуватиме уряд, який представлятиме всіх громадян, незалежно від їхнього вибору. Мадяр також пообіцяв відновити верховенство права, систему стримувань і противаг, а також закріпити обмеження для прем’єра — не більше як два терміни.